Спецпосланник Трампа указал на законность изъятия ядерного оружия у Украины

Ядерное оружие, от которого по Будапештскому меморандуму Украина отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России, заявил специальный посланник по особым поручениям президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл.
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