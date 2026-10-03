Search Intensifies Off Nantucket After Gulfstream Jet Vanishes From Radar A massive search is underway off Nantucket on Saturday morning after a Gulfstream G100 carrying six people disappeared from radar while flying from Bermuda to Boston.
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