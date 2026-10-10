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Из тайги через космос: в России впервые протестировали гибридную мобильную связь

Из тайги через космос: в России впервые протестировали гибридную мобильную связь

«МегаФон», «Бюро 1440» и Yadro впервые в России продемонстрировали гибридную мобильную связь, объединив наземную сеть с российской низкоорбитальной спутниковой группировкой.

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