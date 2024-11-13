Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Наталия
    Чем больше им дают, тем сильнее они наглеют. Учатся по квоте, занимая места наших ребят не только в Вузе, но и в обще...«Ты пришел в унив...
  • Сергей Киселев
    Согласен. Не обращают должным образом внимания на эту ситуацию! А зря- чревато«Ты пришел в унив...
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    Согласен! На хрен они не нужны - лодыри!?Абхазию заштормил...

Может уже хватит издеваться над нами? Телезрители требуют убрать с экранов надоевшие программы, но Эрнсту по-барабану

Может уже хватит издеваться над нами? Телезрители требуют убрать с экранов надоевшие программы, но Эрнсту по-барабану

Интересная жизнь с Vera Star У вас тоже есть привычка уютно устроиться перед экраном после рабочего дня? Ох, как же трудно будет с ней расстаться… Почему? Потому что смотреть бестолковые шоу и однотипные сериалы с простыми сюжетами больше нет сил.

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