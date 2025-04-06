Суд уже арестовал у них несколько миллиардов. «Роснано» подало иск к Чубайсу и бывшему руководству компании

Alex Nемо

Только за период с 2022 по 2024 годы действия обвиняемых привели к ущербу свыше 43 млрд руб.. Иск заморозил только собственность, но не счета, в размере 5,6 миллиарда рублей. После того как эта "собственность" будет продана на рынке (бюджету она вообще для чего?), в бюджет вернётся в лучшем случае 30% от стоимости. Никому не стало смешно от такого "наказания"? Как по мне так наказали бюджет (то есть народ), а ни как не преступников!