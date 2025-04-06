Суд арестовал у Чубайса и его соответчиков 5,6 млрд рублей по иску «Роснано»Анатолий Чубайс, 2011 годАлександр Вильф/РИА Новости Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Анатолия Чубайса и ряда бывших руководителей «Роснано» на сумму свыше 5,6 млрд руб.
Суд уже арестовал у них несколько миллиардов. «Роснано» подало иск к Чубайсу и бывшему руководству компании
Комментарии
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Alex Nемо
Только за период с 2022 по 2024 годы действия обвиняемых привели к ущербу свыше 43 млрд руб.. Иск заморозил только собственность, но не счета, в размере 5,6 миллиарда рублей. После того как эта "собственность" будет продана на рынке (бюджету она вообще для чего?), в бюджет вернётся в лучшем случае 30% от стоимости. Никому не стало смешно от такого "наказания"? Как по мне так наказали бюджет (то есть народ), а ни как не преступников!
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11 час.
Алексей Сафронов
Не удивлюсь, если при таком подходе к безобразиям чубайса, в конечном счёте государство будет ему должно сотню лярдов.
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8 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
И пенсию платит государство
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4 час.
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