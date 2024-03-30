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Крымская газета

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Кровавый "ангел": 25 лет с начала бомбардировок НАТО Югославии

Кровавый "ангел": 25 лет с начала бомбардировок НАТО Югославии

В этом месяце исполнилось 25 лет с момента начала бомбардировок НАТО Югославии. Вторжение сил Альянса на территорию страны американские дипломаты назвали «гуманитарной интервенцией» в борьбе за «права человека».

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