Кровавый "ангел": 25 лет с начала бомбардировок НАТО Югославии

В этом месяце исполнилось 25 лет с момента начала бомбардировок НАТО Югославии. Вторжение сил Альянса на территорию страны американские дипломаты назвали «гуманитарной интервенцией» в борьбе за «права человека».
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