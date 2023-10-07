Ларионов рассказал, за счёт чего «Торпедо» удалось обыграть «Динамо»

Нижегородцы разгромили московскую команду.Нижегородцы разгромили московскую команду.Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда разгромила московское «Динамо» со счётом 7:1.
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