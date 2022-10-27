Великий китайский поход – на русский Дальний Восток

Не забыть Даманский В дипломатии, в том числе и в российской, распространена одна очень серьёзная ошибка: принцип «враг моего врага – мой друг».
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