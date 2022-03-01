Грегг Попович: «Понимание игры в сочетании с атлетизмом делает Джа Морэнта особенным»

Главный тренер «Сперс» Грегг Попович отдал должное разыгрывающему «Гризлис» Джа Морэнту. «Джа – замечательный баскетболист.

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