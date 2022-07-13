Концерт Сергея Сироткина на фестивале Summer Sound 2022

Отличное дополнение к программе фестиваля Summer Sound! На дизайн-заводе «Флактон» дебютирует проект Сергея Сироткина — музыканта и автора-песенника, чьи песни давно осели в плейлистах ценителей актуальной, искренней и оригинальной инди-музыки.