Происшествия

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В Брянске директор коммерческой организации обвиняется в мошенничестве при проведении капитального ремонта многоквартирного жилого дома

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческой строительной организации в совершении преступления, предусмотренного ч.

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