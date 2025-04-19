США и КСА готовятся подписать программу крупномасштабного партнерства в атомной энергетике

Только что закончившийся первый визит министра энергетики США Криса Райта в Саудовскую Аравию (КСА) ознаменовался заключением договоренности о принятии крупномасштабной программы двустороннего сотрудничества в освоении мирного атома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии