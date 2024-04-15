Американские чат-боты распространяют либеральные идеи, которые они воруют у либеральных СМИ

В США множатся скандалы вокруг судебного иска газеты The New York Times к компании Microsoft и ее партнера OpenAI, которых она обвинила в использовании миллионов ее статей для обучения чат-ботов, которые «конкурируют с газетой и новостными агентствами как источники достоверной информации».
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