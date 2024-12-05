Какие мосты перекроют этой ночью в Архангельске?

Временно будет закрыт для движения один мост.Временно будет закрыт для движения один мост.Министерство транспорта Архангельской области сообщило, что в ночь с 5 на 6 декабря Краснофлотский мост не перекрывается, а Северодвинский будет перекрыт с 2:30 до 5:00.