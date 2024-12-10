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"Да хавайте уже!": Мадина*, кинувшая в лицо учительнице торт, готовит ещё один

"Да хавайте уже!": Мадина*, кинувшая в лицо учительнице торт, готовит ещё один

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Комментарии
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Ингерман Ланская
брысь, сопливый щенок! мамке пожалуюсь - звиздюлей тебе отвесит
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1 час.
Татьяна Курочкина
А &quot;на верху&quot;(не лучше этих малолетних высерков) надеются ,что сбегут за &quot;кордон&quot;...🤦🏻 Для них не показатель,что у сбежавших предателей рано или поздно там всё ВЫТРЯХНУТ и вышвырнут на &quot;помойку&quot; как дырявую грелку ❗Предатели НИКОМУ НЕ НУЖНЫ ‼️‼️‼️ А вот на родине нормально не живётся  забрались и скучно стало ..🤷Видимо и ждут бунта.....😔
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48 мин.
ВК
Владимир Колесников
Твари
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43 мин.

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