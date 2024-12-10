"Да хавайте уже!": Мадина*, кинувшая в лицо учительнице торт, готовит ещё один

Татьяна Курочкина

А "на верху"(не лучше этих малолетних высерков) надеются ,что сбегут за "кордон"...🤦🏻 Для них не показатель,что у сбежавших предателей рано или поздно там всё ВЫТРЯХНУТ и вышвырнут на "помойку" как дырявую грелку ❗Предатели НИКОМУ НЕ НУЖНЫ ‼️‼️‼️ А вот на родине нормально не живётся забрались и скучно стало ..🤷Видимо и ждут бунта.....😔