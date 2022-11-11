Военное обозрение

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Глава МИД Узбекистана: Тюркским странам нужно консолидировать все силы для защиты своего суверенитета

Глава МИД Узбекистана: Тюркским странам нужно консолидировать все силы для защиты своего суверенитета

В ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, прошедшего 10 ноября в Самарканде, глава МИД Узбекистана Владимир Норов обратился с призывом ко всем странам-членам ОТГ, с тем, чтобы консолидировать все свои силы для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

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