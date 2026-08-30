Песков: тема энергосотрудничества постоянно в повестке РФ и КНР

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Тема сотрудничества в сфере энергетики постоянно находится в повестке обсуждения между Россией и Китаем, каждая страна в этой связи отстаивает свои интересы.
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