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ТАСС

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Песков: тема энергосотрудничества постоянно в повестке РФ и КНР

Песков: тема энергосотрудничества постоянно в повестке РФ и КНР

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Тема сотрудничества в сфере энергетики постоянно находится в повестке обсуждения между Россией и Китаем, каждая страна в этой связи отстаивает свои интересы.

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