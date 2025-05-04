«Краснодар» уверенно движется к золоту РПЛ

Клуб лидирует в таблице и демонстрирует прагматичный футбол, приносящий результат. Претендентов на золото становится все меньше, а борьба за медали — все напряженнееЛидер чемпионата России, «Краснодар», оторвался от «Зенита» на семь очков, а от ЦСКА — уже на десять.