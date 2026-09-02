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«Я бы не стал этого делать». Глава «Локомотива» раскритиковал отмену матча за Кубок Открытия КХЛ

«Я бы не стал этого делать». Глава «Локомотива» раскритиковал отмену матча за Кубок Открытия КХЛ

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев заявил, что не понимает причину отмены матча за Кубок Открытия в предстоящем сезоне КХЛ.

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