Спутник погибшей в ДТП в Турции МотоТани заявил о пропаже камеры с ее мотоцикла

Сергей Хардиков, который ехал в одной группе с погибшей в аварии в Турции блогером Татьяной Озолиной (известна под псевдонимом МотоТаня), заявил о странном исчезновении с места ДТП видеокамеры, находившейся на шлеме байкерши.