Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Результаты исследований проводятся примерно за один час Сергей Собянин, мэр Москвы, сообщил на портале в своём личном блоге о том, что для проведения лучевой диагностики в Москве применяется порядка 2, 3 тыс.
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