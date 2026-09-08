Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

517 подписчиков

Изящное кружево за полмиллиона и меховая накидка: сколько стоил образ Ксении Собчак для Венецианского кинофестиваля 2026

Изящное кружево за полмиллиона и меховая накидка: сколько стоил образ Ксении Собчак для Венецианского кинофестиваля 2026

Новый выход телеведущей обсуждают в Сети Ксения Собчак , фото: соцсетиКоролева светских раутов, 44-летняя Ксения Собчак, не пропускает ни одного крупного события в мире кино и моды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя