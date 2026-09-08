Изящное кружево за полмиллиона и меховая накидка: сколько стоил образ Ксении Собчак для Венецианского кинофестиваля 2026

Новый выход телеведущей обсуждают в Сети Ксения Собчак , фото: соцсетиКоролева светских раутов, 44-летняя Ксения Собчак, не пропускает ни одного крупного события в мире кино и моды.
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Всё достоинство этой женщины в том, что её папа когда-то помог ВВП. А так уже тошно её видеть, вообще совсем.