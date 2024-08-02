День ВДВ в России 2 августа: история и традиции праздника Ольга ВайленкоЕжегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ), известный как день «голубых беретов» и «крылатой пехоты».
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