Грузии предрекли смену политического курса после требований Запада

Политолог Блохин: Грузия продолжит вести политику нейтралитета Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин предрек смену политического курса в Грузии после требования Запада отказаться от рассматриваемого в Тбилиси закона об иноагентах.
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