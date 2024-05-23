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Грузии предрекли смену политического курса после требований Запада

Грузии предрекли смену политического курса после требований Запада

Политолог Блохин: Грузия продолжит вести политику нейтралитета Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин предрек смену политического курса в Грузии после требования Запада отказаться от рассматриваемого в Тбилиси закона об иноагентах.

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