«Живого места не было»: что известно об изнасиловании и убийстве 2-летней девочки в Самарской области

Всю страну шокировало зверское преступление в небольшом самарском городке Чапаевске. Здесь прямо со двора частного дома похитили двухлетнюю девочку, когда бабушка отвлеклась буквально на пару минут для приборки.
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