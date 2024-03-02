Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 050 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Боченкова
    призывает к предательству и неуважению страны России !страны на западе если бойкотировали ОИ то никто не ездил  самос...Министр считает: ...
  • Наталия Курицына
    Вот и правильно. Пусть там и зарабатывает - а здесь забыть навсегда. Тварь неблагодарная.Довыступалась: ун...
  • Наталия Курицына
    А не пора ли этому министру оставить свой пост? Нам такие не нужны. Ни министры , ни подобные спортсмены. Все они пре...Министр считает: ...

В ФРГ могут создать комитет по расследованию из-за перехвата разговора офицеров

В ФРГ могут создать комитет по расследованию из-за перехвата разговора офицеров

В Бундестаге прокомментировали ситуацию с перехватом разговора немецких высокопоставленных военных. Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в немецком парламенте Александер Добриндт заявил, что не стоит исключать создание комитета по расследованию произошедшего.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх