В ФРГ могут создать комитет по расследованию из-за перехвата разговора офицеров

Страна и люди

В Бундестаге прокомментировали ситуацию с перехватом разговора немецких высокопоставленных военных. Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в немецком парламенте Александер Добриндт заявил, что не стоит исключать создание комитета по расследованию произошедшего.