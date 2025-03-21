Трамп подгонит новые американские ПВО к объектам, по которым Москва обязалась не бить 30 дней Политнавигатор Президент США Дональд Трамп и киевский диктатор Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.
«Юг России под ударом»: Зеленский готовит самую крупную атаку за всю СВО
Комментарии
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Сергей Рубцов
Путин очнись!!!! Хватит либеральничать!!! Дай жесткий ответ и трампу и его собачке зеленскому в виде ударов твоим непобедимым оружием по украине!!!! Хватит уже подобострастничать!!!! Просрешь всю РОССИЮ!!!! Если они хотят войны так пригрози им что мы не боимся!!! Они тоже не дураки!!!! Твое соплежуйство уже надоело!!!!
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6 час.
ВладимиР
Интересно, что теперь будем делать, после уничтожения газовой станции в Судже и нефтяной в Краснодарском крае? Признаем, что сами себя разбомбили, или, все таки, вдарим как следует по этой укронацистской мрази?
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4 час.
Александр Батт
С Западом нельзя вести переговоры. Надо побеждать в СВО.
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8 мин.
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