«Юг России под ударом»: Зеленский готовит самую крупную атаку за всю СВО

Сергей Рубцов Путин очнись!!!! Хватит либеральничать!!! Дай жесткий ответ и трампу и его собачке зеленскому в виде ударов твоим непобедимым оружием по украине!!!! Хватит уже подобострастничать!!!! Просрешь всю РОССИЮ!!!! Если они хотят войны так пригрози им что мы не боимся!!! Они тоже не дураки!!!! Твое соплежуйство уже надоело!!!!

ВладимиР Интересно, что теперь будем делать, после уничтожения газовой станции в Судже и нефтяной в Краснодарском крае? Признаем, что сами себя разбомбили, или, все таки, вдарим как следует по этой укронацистской мрази?