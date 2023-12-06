«Уэбб» запечатлел протозвезду на новом красочном изображении

Снимок был признан изображением месяца Европейским космическим агентством. Новое изображение, сделанное космическим телескопом Джеймса Уэбба (JSWT), раскрывает сложные детали объекта 797 Хербига — Аро (HH 797).
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