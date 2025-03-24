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Кормильцы Советского Союза: Латвия готовит юридический иск против России. Смешно даже латышам

Кормильцы Советского Союза: Латвия готовит юридический иск против России. Смешно даже латышам

  В Латвии составляют юридический иск против России, пишет латвийское издание Baltus Balss. Преемницу СССР обвиняют в обрусении страны и в нарушении ее экономического развития.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Не унимаются, ссуки подковёрные!!
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10 час.
Юрий Золотарев
Глисты - они и есть ГЛИС-ТЫ!!!
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10 час.
Надежда
Господи, кто нас только не кормил, то лайка вайкуле, то пугалкина, а теперь еще и какие-то карликовые... моськи!)😳
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7 час.
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