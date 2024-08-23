Два пункта пересечения государственной границы переполнены с раннего утра

Пограничная полиция сообщает, что на пунктах пропуска через государственную границу «Скуляны» и «Леушены-Албица» увеличивается поток пассажиров и транспортных средств в направлении выезда из Республики Молдова, въезда в Румынию.
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