Новый владелец Sokos вышел на рынок апарт-отелей Петербурга

Один планируют открыть летом Сеть гостиниц Wone Hotels, которая ранее выкупила бывшие отели Sokos финской S-Group, выходит на рынок апарт-отелей в Петербурге: «Корфу» приобрело долю в «Проспект», реализующем проект Gler компании «Петрополь» на Васильевском острове, совладельцем остался «Петрополь».