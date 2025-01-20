Новый владелец Sokos вышел на рынок апарт-отелей Петербурга

Один планируют открыть летом Сеть гостиниц Wone Hotels, которая ранее выкупила бывшие отели Sokos финской S-Group, выходит на рынок апарт-отелей в Петербурге: «Корфу» приобрело долю в «Проспект», реализующем проект Gler компании «Петрополь» на Васильевском острове, совладельцем остался «Петрополь».
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