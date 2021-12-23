Патриарх Кирилл и Папа Римский могут встретиться после Пасхи

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал в беседе с РИА Новости о том, когда и где может пройти вторая в истории встреча Русской православной и Римско-католической церквей.
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал в беседе с РИА Новости о том, когда и где может пройти вторая в истории встреча Русской православной и Римско-католической церквей.
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