Царьград

4 343 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Гергерт
    лучше в ЦелиноградВ Казахстане прок...
  • кузнецов владимир
    что то изображенное на фотке больше всего напоминает обычный жилой дом.На Украине разбит...
  • Сергей Нововожилов
    "Катятся прямо в Ад". Руку протянем, спасать или мылом натрём дорожку? Давайте спросим у тех, кого они сожгли, убили,...Политика Вашингто...

Казахстан накроют пыльные бури и дожди

Казахстан накроют пыльные бури и дожди

Синоптики обещают неблагоприятную погоду в Казахстане. По сведениям специалистов, в течение первой декады июля на основной части Казахстана будут властвовать циклон и атмосферные фронты, в связи с чем погода будет носить неустойчивый характер.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх