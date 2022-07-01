Казахстан накроют пыльные бури и дожди

Синоптики обещают неблагоприятную погоду в Казахстане. По сведениям специалистов, в течение первой декады июля на основной части Казахстана будут властвовать циклон и атмосферные фронты, в связи с чем погода будет носить неустойчивый характер.
Синоптики обещают неблагоприятную погоду в Казахстане. По сведениям специалистов, в течение первой декады июля на основной части Казахстана будут властвовать циклон и атмосферные фронты, в связи с чем погода будет носить неустойчивый характер.
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