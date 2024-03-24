СК призвал очевидцев поделиться информацией о теракте в "Крокусе"

Известия/Сергей Лантюхов Следственный комитет России обратился к гражданам, находившимся в момент нападения террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл", а также ко всем очевидцам происшествия с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии