14 ноября: Всемирный день качества, борьбы с диабетом и другие значимые события

14 ноября отмечается ряд значительных международных и профессиональных праздников, в числе которых Всемирный день качества, Всемирный день юзабилити, Всемирный день борьбы с диабетом, Международный день логопеда и День социолога в России.
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