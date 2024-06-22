В Иркутской области сотрудники полиции и общественники присоединились к Всероссийской патриотической акции «Свеча памяти»

Сегодня в День памяти и скорби полицейские отдала МВД России по Нижнеудинкому району приняли участие во Всероссийской мемориальной акции «Свеча памяти», посвящённой 83-ей годовщине начала Великой Отечественной войны.
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