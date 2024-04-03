Миллиардер Маск негативно оценил когнитивные способности Байдена, который не осознает происходящее

Бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил о том, что Джо Байден прекратил полностью осознавать происходящее вокруг и не может нести ответственность за свои поступки, об этом он написал в своей соцсети Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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