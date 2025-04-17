Строящаяся по народной программе в Иркутске школа станет крупнейшей в регионе

Принципиальным подходом "Единой России" при строительстве и капремонте объектов народной программы является участие жителей в контроле за ходом работ, рассказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев во время осмотра строящейся в Иркутске школы.
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