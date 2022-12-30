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Деррик Уайт накрыл Джона Уолла и бросил в него мяч, что принесло «Селтикс» владение

Деррик Уайт накрыл Джона Уолла и бросил в него мяч, что принесло «Селтикс» владение

Защитник «Селтикс» Деррик Уайт удачно сыграл против разыгрывающего «Клипперс» Джона Уолла в одном из эпизодов матча между командами в четверг.

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