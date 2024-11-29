⚡️ Экстренные службы проверяют информацию об обнаружении взрывоопасного предмета в Севастополе «Ситуация под контролем.
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⚡️ Экстренные службы проверяют информацию об обнаружении взрывоопасного предмета в Севастополе «Ситуация под контролем.