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Недавнее исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Люблянского университета, показало, что мумифицированные тела Древнего Египта источают характерные ароматы, которые описываются как «древесные», «пряные» и «сладкие»

﻿﻿Недавнее исследование ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Университета Любляны показало, что древнеегипетские мумии источали уникальный запах, который описывался как «древесный», «пряный» и «сладкий».

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