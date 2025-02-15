Недавнее исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Люблянского университета, показало, что мумифицированные тела Древнего Египта источают характерные ароматы, которые описываются как «древесные», «пряные» и «сладкие»

Недавнее исследование ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Университета Любляны показало, что древнеегипетские мумии источали уникальный запах, который описывался как «древесный», «пряный» и «сладкий».
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