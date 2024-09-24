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Лента новостей Крыма

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На вокзале Симферополя проведут бесплатные экскурсии: как попасть

На вокзале Симферополя проведут бесплатные экскурсии: как попасть

Туристской-информационный центр Крыма приглашает 29 сентября на три экскурсии по железнодорожному вокзалу Симферополя.

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