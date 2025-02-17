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Свищев: «После разговора Путина и Трампа НХЛ заговорила о возвращении России. Дальше — больше»

Свищев: «После разговора Путина и Трампа НХЛ заговорила о возвращении России. Дальше — больше»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил влияние разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на спорт.

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