Сенат США проголосовал против вывода американских войск из Нигера

REUTERS/Thierry Gouegnon Американский сенат проголосовал против вывода войск США из Нигера. По данным издания Defense News, только 11 сенаторов из 100 выступили за вывод американского военного контингента.
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