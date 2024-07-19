Рыба в хрустящем кляре без яиц. Очень вкусный рецепт

Рыба в кляре может быть полезной, если она приготовлена из качественных и свежих ингредиентов. Рыба — это источник белка, витаминов (А, D, Е и группы В), минералов (фосфор, кальций, железо, магний) и омега-3 жирных кислот.
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