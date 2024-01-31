Отличный способ посадки кабачков и огурцов

Способ посадки семян оказывает огромное влияние на дальнейший рост и развитие культур. Так, например, получить богатый урожай кабачков и огурцов можно, если посадить семена одним необычным, но эффективным способом.
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