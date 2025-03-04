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Четыре намёка из США: Зеленского ждёт трибунал?

Четыре намёка из США: Зеленского ждёт трибунал?

В США показали Зеленского за решёткой, а также публично обличили в Сети. Всё намекает на то, что украинскому лидеру грозит трибунал.

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Комментарии
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Владимир Петров
В Израиле отсидится...
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15 час.
СК
Сергей Ковалев
а то &quot;мавры!&quot; не знают, что с ними происходит после того, как они сделали дело...
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4 час.
Виктор Vitas
На кой он нужен в России. Повесить его как когда то муссолини повесили.
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4 час.
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