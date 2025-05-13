В Госдуме фразой «манипуляторка не выросла» ответили на ультиматум Зеленского Путину

Президент Украины Владимир Зеленский не в том положении, чтобы ставить ультиматумы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы (ГД) по обороне Андрей Картаполов в беседе с Shot, опубликованной в Telegram.
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