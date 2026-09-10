Why Mason From Lioness Looks So Familiar

The actress who plays Chief of Staff Mason in "Lioness" has been in a bunch of big movies and TV shows, including another Taylor Sheridan series.
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