Расчёт ЗРК «Бук-М3» уничтожил ракету ATACMS и украинские беспилотники

В зоне спецоперации расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразил боевые и разведывательные беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) и оперативно-тактическую ракету ATACMS американского производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии